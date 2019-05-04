طارق العوضي: وصول جثمان الصحفية الراحلة حنان كمال مصر يوم الإثنين

قال المحامي طارق العوضي، إن جثمان الصحفية الراحلة حنان كمال، التي توفت أمس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، سيصل مصر في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم الإثنين الموافق 6 مايو، من العاصمة القطرية الدوحة على متن الخطوط الملكية الأردنية.

ووجه "العوضي" الشكر لموظفي وبعثة رعاية مصالح العاملين بالدوحة لما قدموه من تعاون كبير في إنهاء الأوراق اللازمة لنقل جثمان الصحفية الراحلة، وفي تصريح لـ"الوطن" أكد "العوضي" أن السفارة فتحت أبوابها اليوم رغم أنه يوم عطلة رسمية، وأنهى موظفو السفارة كافة الإجراءات بشكل سريع، وقدموا واجب العزاء في الراحلة.

يذكر أن الصحفية حنان كمال، توفت أمس الجمعة، بعد معاناة مع مرض السرطان الذي أصيبت به منذ عام 2013.