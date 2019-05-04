للمرة الرابعة.. عبدالعال يحذر رئيس الزمالك: "اترك مقاعد الوزراء أنا خايف عليك"

طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، بترك مقاعد الوزراء المخصصة لهم بالجلسة العامة، بعد إصرار الأخير على الجلوس بها باستمرار، رغم التحذير المتكرر من رئيس مجلس النواب، للمرة الرابعة على التوالي.

ووجه "عبدالعال" حديثه، خلال الجلسة العامة المنعقدة، الآن، لرئيس الزمالك قائلا: "هذه الأماكن لا تتمتع بحصانة وأنت بالذات أنا حريص عليك".

واضطر رئيس الزمالك إلى العودة للمقاعد المخصصة للأعضاء مرة أخرى، بعد تحذير الدكتور علي عبدالعال.

وتنص المادة 425 من الائحة الداخلية للبرلمان على: "يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط في قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين".

ويوزع مكتب المجلس، خلال 15 يوما من افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي، بقية المقاعد على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية المختلفة والمستقلين، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم في هذا الشأن كتابة إلى رئيس المجلس.