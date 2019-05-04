البحث عن سائق هرب بسيارة لنقل الأموال تحوي 12 مليون جنيه في الشيخ زايد

تكثف مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير الأمن، لضبط سائق سيارة لنقل الأموال، بعد هروبه بسيارة، داخلها 12 مليون جنيه، فى مدينة الشيخ زايد.

وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن السائق المتشبه فيه (الهارب) يدعى "س. إ" يعمل لدى إحدى شركات نقل الأموال لإيداعها في ماكينات الصرافة.

وأشارت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن السائق لم يودع الأموال، وزين له الشيطان سرقتها، وفر هاربا.

وأوضحت أن مأموريات من مباحث الجيزة، انطلقت، عقب ارتكاب المتهم الواقعة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازى مفتش المباحث، للبحث عنه في الأماكن التي يتردد عليها، وضبطه.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.