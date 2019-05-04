تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، معرض منتجات المحافظة المقام ضمن فعاليات معرض نادي روتاري هليوبوليس بالقاهرة، حيث تحل المحافظة كضيف شرف المعرض.

وقال المحافظ، إن المعرض يضم أهم المنتجات التي تتميز بها المحافظة من المشغولات اليدوية والخزفية والبيئية ومنتجات ومصنعات التمور المختلفة، بمشاركة عدد من الجمعيات والمصانع العاملة بهذا المجال، والتي تلقى إقبالا كبيرا من رواد المعرض.

وأوضح المحافظ، أن المشاركة بالمعرض تهدف إلى ترويج وتسويق المنتجات المحلية بالمحافظة وفتح أسواق خارجية أمامها لتشجيع المنتج المحلي ومنافسة المنتج المستورد.

وعقد المحافظ لقاء مع أعضاء نادي روتاري، حيث استعرض خلال اللقاء أهم المقومات الطبيعية والجغرافية والسياحية والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وأبرز التيسيرات المقدمة في مجالات الاستثمار المختلفة.