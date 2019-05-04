أفادت المملكة العربية السعودية، بعدم ورود ما يثبت هلال شهر رمضان مساء هذه الليلة وعليه يكون يوم الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك - بحسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.