مصر ضمن أهم المواقع والمقاصد السياحية عام 2020

نجحت مصر في استعادة مكانتها السياحية في مقدمة المواقع العالمية المتخصصة في تنظيم الرحلات على مستوى العالم، لتصبح ضمن أفضل وأهم المقاصد السياحية خلال الفترة المقبلة.

واعتبر موقع "ديزني أدفتشر"- أحد أهم مواقع تنظيم الرحلات على مستوى العالم - مصر كواحدة من أهم المقاصد السياحية له في عام 2020.

وقدم تفاصيل التجارب السياحية التي يستمتع بها السائح خلال زيارته لمصر، منها الاستمتاع بجمال مصر الفرعونية، والطبيعة الساحرة في البحر والهدوء والانسجام على ضفاف النيل.

كما قدم رحلة إلى مصر 3 ليالي على باخرة تبحر في النيل، وتوفر فرصة رؤية أهم المعابد مثل أدفو والأقصر وكوم أمبو.

وأكد أن التجربة تكتمل بزيارة محمية رأس محمد وممارسة الغطس هناك للاستمتاع بالطبيعة السمكية والمرجانية الاستثنائية، وتختتم الرحلة بزيارة للمتحف المصري، والاستمتاع بآثار حضارة 7 آلاف سنة، ورؤية القاعات الخاصة، وأهمها قاعات آثار توت عنخ آمون.

وأوضح الموقع العالمي، أن زيارة السائحين تسمح لهم بالاستمتاع بالتاريخ الغني والثقافة المصرية النابضة بالحياة، سواء بالتجول على ضفاف نهر النيل، والوقوف في أمام عظمة الأهرامات، والاسترخاء والاستجمام في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.

يذكر أن الموقع حاصل على عدد من الجوائز العالمية في مجال السياحة والحجوزات السياحية ومنها جائزة "ويكي ترافيل".