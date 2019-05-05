افتتحت فضائية "mbc مصر"، السبت، عرض مسلسلات الموسم الرمضاني، بمسلسل "قابيل" للمخرج كريم الشناوي، والذي يشارك في بطولته كل من محمد ممدوح، محمد فراج وأمينة خليل، وحمل المسلسل تصنيف "+16"، وذلك لأن محتوى المسلسل لا يناسب المشاهدين أقل من 16 عامًا.

وتناولت الحلقة الأولى من مسلسل "قابيل"، تعرض المقدم طارق كمال (محمد ممدوح) لأزمة في حياته الشخصية إذ فقد زوجته في حادث وهو الأمر الذي تسبب له في أزمة نفسية جعلته يرفض العودة إلى العمل حتى أجبره نبيل نور الدين (مديره في العمل) على العودة للعمل ليحقق في قضية اختفاء فتاة تدعى "سما" والتي تجسد شخصيتها الفنانة أمينة خليل.

المسلسل تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر ومحمد عز وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة "E Producers" لـ"عبد الله أبوالفتوح ومحمد عبدالصمد"، بطولة أمينة خليل ومحمد فرّاج ومحمد ممدوح، ويدور المسلسل في إطار التشويق والإثارة حول ارتباط مواقع التواصل الاجتماعي بجرائم قتل متكررة.