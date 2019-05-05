تعاقد سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مع الفنان محمد رمضان، لإنتاج أعمال غنائية جديدة.

والتقى سالم الهندي، وصاحب أغنيتي "نمبر ون" و"مافيا" محمد رمضان في القاهرة، وأبرما اتفاقية أصبح بموجبها رمضان واحدًا من نجوم "روتانا"، بعدها عبّر طرفا الاتفاقية عن سعادتهما بهذا التعاون، واعدين الجمهور بالعديد من الأعمال الناجحة التي ستنال الرضا والإعجاب ونسب الاستماع العالية عبر تطبيق "ديزر" الشريك العالمي لروتانا، والكثير من المتاجر الإلكترونية ووسائل التواصل التابعة لروتانا.

تشمل اتفاقية التعاقد بين "روتانا" ومحمد رمضان الذي يقوم في شهر رمضان بطولة المسلسل الدرامي "زلزال"، أن تتولى "روتانا للصوتيات والمرئيات" إنتاج عددا كبيرا من الأغاني والفيديو كليب، وتعهد الحفلات الغنائية له، وإدارة أعمال محمد رمضان خارج مصر، خلال فترة تعاقد مدتها ثلاث سنوات.

وفي بيان يقول سالم الهندي: "الفنان محمد رمضان نجم حقيقي، وفعلا اسمه كلقبه .."أسطورة"، ونحن في "روتانا" يهمنا ويسعدنا أن نتعاقد ونضم إلينا كل مبدع، وفنان حقيقي وناجح. كذلك، لا يخفى على أحد الشهرة التي يمتلكها محمد رمضان في الساحة الغنائية مؤخرا، والتي من خلال اتفاقية تعاقده مع "روتانا" ستزيد وتضاعف من مكانته الغنائية، نظرا لخبرة واحترافية وأهمية "روتانا" وطاقمها، مصريا وخليجيا وعربيا. ونعد الجمهور بأعمال جميلة و"ضاربة" ومفاجآت تسعدهم. أيضا نعدكم باتفاقيات وتعاقدات قادمة قريبة مع الكثير من نجوم الغناء في "هوليود الشرق" مصر الحبيبة، والتي سنعلن عنها تباعا".