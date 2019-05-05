قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن أنفاق قناة السويس تسهل حركة التجارة بين الشرق والغرب وتفتح مجالات تصنيع وتنمية حقيقية في سيناء، وأنجزت في 540 يومًا، مضيفًا: "العبور لسيناء أصبح أسهل بكتير".

وأضاف "مميش"، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت" والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية "ON E"، أن سيناء غنية جدا وموقعها رائع بمساحات شاسعة من الممكن استغلالها في بناء المصانع والمشروعات التنموية هناك "عندنا مشاريع جاهزة هتبدأ تنفيذ على طول"، موضحًا أن مصر أصبحت قادرة فنيًا وعلميًا على صيانة وتشغيل الأنفاق من خلال تدريب كيان جديد قادر على تنفيذ تلك المهمة.