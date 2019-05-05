تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحرير طفل بدائرة قسم ثان سوهاج، اختطفه 4 أشخاص هم ربة منزل وابنتها وطالبان جامعيان، وألقي القبض عليهم.

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من "نادر. ف. ش. ع"، 45 عاما، صاحب سوبر ماركت، ويقيم شارع "أسيوط- سوهاج"، دائرة قسم ثان، بغياب نجله الطفل فادي، 10 سنوات، تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الثورة الابتدائية، عقب خروجه من المنزل والتوجه للمدرسة، لتأدية امتحانات آخر العام.

وأضاف أنه حال قيامه بالبحث عنه، أبلغه أحد الأشخاص بمشاهدته شخصا وبرفقته سيدة يصطحبان نجله داخل سيارة ملاكي نبيتي اللون من أمام المدرسة.

ونظرًا لما تمثله الواقعة من خطورة، وجه مدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير إدارة البحث الجنائي بالاشتراك وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني، ووضع خطة بحث، لكشف غموض الواقعة، أسفرت عن أن مرتكب الواقعة "عبير. م. ا. م"، 50 عاما، ربة منزل، وتقيم دائرة القسم، "جارة المجني عليه"، شقيقتها "دعاء. م. ا"، 36 عاما، ربة منزل، وتقيم دائرة قسم أول سوهاج، و"عمر. م. ا"، 23 عامًا، طالب بكلية حاسبات ومعلومات، ويقيم دائرة مركز جهينة "خطيب ابنة الأولى،" و"أحمد. م. ا. ع"، 22 عاما، طالب بكلية الأداب، جامعة سوهاج، "صديق الثالث" ويقيم بناحية نجع الضبع دائرة مركز جهينة، مستخدمين في ذلك سيارة ملاكي سوهاج ماركة شيفرولية أوبترا نبيتي اللون "مؤجرة من مكتب لتأجير السيارات".

عقب استصدار إذن النيابة العامة، أعدت عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بالاتفاق فيما بينهم على خطف أحد الأطفال مما يشتهر عن أهليتهم الثراء المادي ليتحصلوا على فدية مالية مقابل إعادته إلا أن تضييق الخناق على الجناة وسرعة تحديدهم حال دون طلبهم للفدية، حيث قام المتهمان الثاني والرابع باستدراج الطفل إلى السيارة المستخدمة في الواقعة، قيادة الثالث، أثناء توجهه للمدرسة بمساعدة الأولى، وتم تحرير الطفل دون تعرضه لثمة مكروه.

وحرر محضرًا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.