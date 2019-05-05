قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن "طريق الحرير" عكس حركة التجارة لتكون من الشرق إلى الغرب من خلال الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند "كل دول أصبحوا بلادا صناعية وتجارتهم علشان توصل لأوروبا لازم تعدي من قناة السويس".

وأضاف "مميش"، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت" والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية "ON E"، أن قناة السويس وضعت على طريق الحرير كأسرع قناة ملاحية، وبالتالي ستستفيد مصر كثيرًا من هذا، ولكن من الضروري إتمام الجاهزية للاستفادة عن طريق المناطق الصناعية واللوجيستية والموانئ العملاقة القادرة على استيعاب جيل جديد من السفن.

وأوضح أن قناة السويس الجديدة قادرة على استقبال ذلك الجيل من السفن العملاقة والتي نجحت في تقصير زمن الرحلة من 22 ساعة إلى 11 ساعة، قائلاً "بقينا قادرين على التنافسية مع أي طرق بديلة، إحنا أسرع قناة وأكبرهم عمقا، والعالم كله بيتجه لقناة السويس وبالموانئ الجديدة والأنفاق الجديدة هنبقى قلب التجارة العالمية في العالم والخير كله هييجي لمصر".