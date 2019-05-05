قال الكاتب محمد سلماوي، إنه خلال بحثه في العلاقات المصرية- الفرنسية، وجد أنه كما غزت فرنسا مصر بالمدافع والتنوير، غزت مصر فرنسا بشخصيتها وحضارتها وظل الولع بمصر ساريا حتى يومنا هذا "الغزو الفرنسي لمصر استمر ثلاث سنوات وغزو مصر لفرنسا مستمر ليومنا هذا".

وأضاف "سلماوي" خلال استضافته ببرنامج "المساء مع قصواء"، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية "TEN"، أن القائد الفرنسي نابليون بونابرت، نشأت حوله العديد من الأساطير الغريبة كشخصية تاريخية "نشأت أساطير أنه بيقرأ القرآن كل يوم بالليل وهيعلن إسلامه قريبا".