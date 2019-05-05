يحدث اليوم| افتتاح مشروعات قومية.. واستطلاع هلال رمضان

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأحد، 5 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المشروعات بمحافظة الإسماعيلية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يفتتح اليوم الأحد، عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية من بينها أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية، وتشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم، افتتاح الرئيس السيسي 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبري سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس.

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان لعام 1440 هجريا

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان لعام 1440 هجرية من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية وتقيم الإفتاء احتفالا رسميا لاستطلاع الهلال، ويلقى فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية.

استكمال محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر "الإرهابية"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية.

النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في قضية "أحداث فض اعتصام النهضة"

تنطق محكمة جنايات الجيزة الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 66 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وزير الكهرباء يتفقد محطة الطاقة الشمسية بنبان أسوان

يتفقد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، محطة الطاقة الشمسية بنبان أسوان، برفقة وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، والرئيس الجديد للبنك الدولي، للاطلاع على تجربة مصر لاستغلال الطاقات النظيفة وجذب الاستثمارات العالمية والتيسيرات الممنوحة للشركات العالمية الراغبة في إقامة مشروعاتها في مصر.

مناقشة مشروع موازنة الإدارة المحلية للعام المالي 2019 / 2020

تبدأ لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب مناقشة مشروع موازنة الإدارة المحلية للعام المالي 2019 / 2020، وأيضا مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، والهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية.

"آداب جامعة الزقازيق" تنظم حفلًا لتقييم مشاريع تخرج الدفعة 34

ينظم قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الزقازيق حفلًا لتقييم مشاريع تخرج الدفعة 34 لطلاب القسم بشعبه الثلاث، وذلك تحت رعاية خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، وعماد مخيمر عميد الكلية وأمين سعيد رئيس قسم الإعلام بالكلية.

ندوة بعنوان "دور رجال الدين في ثورة 1919"

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في الحادية عشرة صباحا ندوة تحت عنوان "دور رجال الدين في ثورة 1919"، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة بالذكرى المئوية لثورة 1919.

لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين تنظم اجتماعا

تنظم لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسن حسين، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعلام الائتماني للأفراد.

وزارة التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول تعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية

توقع وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية لتطوير 50 حضانة بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة وذلك في الثانية عشرة ظهرا.

ندوة "رسائل رمضانية"

ينظم مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بعنوان "رسائل رمضانية".

مباريات الدوري المصري

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي بيراميدز والمصري في الأسبوع الـ 30 من مباريات الدوري العام الممتاز، في الخامسة والنصف مساء، ومباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والنجوم في الأسبوع الـ 29 من مباريات الدوري، في السابعة مساء.