يحدث اليوم| افتتاح مشروعات قومية.. واستطلاع هلال رمضان

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الاحتفال بقدوم رمضان شكل تاني في الأقصر.. طقوس منذ مئات السنين

الاحتفال بقدوم رمضان شكل تاني في الأقصر.. طقوس منذ مئات السنين

اكتشاف جديد للوقاية من"قناديل البحر" الفتاكة

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هرب من طبيب الأسنان.. فمات بالمسكنات

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بالفيديو| منهم ساسي وحجازي.. 4 لاعبين ضحايا "رامز في الشلال"

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