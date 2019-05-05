الجيش اليمني: الحوثيون حولوا المغارات والكهوف لمخازن أسلحة

قال العميد عبده مجلي المتحدث باسم الجيش اليمني، إنّ الجيش الوطني ما زال يحقق الانتصارات والتقدمات على الأصعدة كافة داخل الأراضي اليمينة، خاصة في محافظة صعدة، ومعاقل رؤساء الميليشيات الحوثية، إذ تم الاستيلاء على مخازن الأسلحة والآليات المنهوبة من مخازن القوات المسلحة.

وأضاف مجلي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أنّ كل هذا يتم بالتعاون مع قوات التحالف العربي، إذ تم تطهير الأرض من الألغام التي زرعتها الميليشيات في المناطق المحررة، والاستيلاء على الأسلحة المخزنة في المغارات والكهوف التي تضعها الميليشيات في الجبال اليمينة.

وزاد المتحدث باسم الجيش اليمني أنّ محافظة الحديدة لها أهمية كبيرة، إذ تطل على البحر الأحمر ولها عدد من الموانئ، تتخذها الميليشيات الحوثية ثكنات عسكرية، وتنهب المساعدات الطبية والإنسانية التي تصل للشعب اليمني عن طريق موانئ الحديدة.