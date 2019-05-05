أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استدعاء لواء مدرعات إلى الحدود مع غزة، واستعداده للتصعيد، حسبما أفادت "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل.

كانت الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة أطلقت، أمس، عشرات القذائف الصاروخية من شمال ووسط وجنوب القطاع، تجاه مناطق غلاف غزة، ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن أكثر من 60 صاروخًا انطلقت من قطاع غزة على شكل دفعات متتابعة، فيما دوت صافرات الإنذار على مدار أكثر من نصف ساعة فى المستوطنات الإسرائيلية بمناطق غلاف قطاع غزة.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلى أهدافًا متفرقة بالطائرات والمدفعية المنتشرة على طول حدود قطاع غزة، حيث استهدف موقعًا لحماس شمال القطاع، كما أطلقت المدفعية قذائفها صوب المناطق الشرقية لمنطقة خان يونس جنوب القطاع.