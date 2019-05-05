وجه النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، تحية قلبية لصقور وبواسل الشرطة المصرية على حملاتهم الناجحة والتي لا تتوقف بهدف تحقيق العدالة وإنفاذ دولة القانون وملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات صارمة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وقال "الحناوي"، إن الشرطة المصرية تستحق الإشادة بعد نجاحها في ضبط 859 قضية في مجال الضرائب والرسوم، مشيدا بنجاح شرطة الكهرباء بإشراف اللواء رفعت خضر مساعد وزير الداخلية في ضبط 616 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي وتحصيل غرامات 38 مليونا و215 ألفا و266 جنيها.