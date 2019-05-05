أشاد النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بتصريحات الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية ووزير الآثار السابق، والتي أكد فيها أن منطقة الأهرامات مهمة بالنسبة له، موضحا أنه اكتشف بها مقابر عمال الأهرام وهو أعظم كشف أثري في القرن العشرين، لأنه أثبت أن المصريين هم بناة الأهرامات، ولم يكونوا عبيدا كما قيل، لأن مقابرهم بجوار الأهرامات مباشرة.

وقال "صدقي"، في بيان أصدره اليوم، إن تصريحات "حواس" التي جاءت على هامش الكشف الأثري بالأهرامات أن المنطقة ترجع للعصر الصاوي، مشيرا إلى أنه كشف مقبرة فاري الخاصة بكاهن للملك خوفو، وهي أهم مقابر المنطقة وتعود للأسرة 26؛ ما يؤكد أنه مازالت 70٪ من آثارنا تحت الأرض.

وتابع عضو مجلس النواب: "الكشف الأثري لهذه المقبرة مهم جدا للسياحة والدعاية لمصر والاستقرار بها ووزير الآثار الدكتور خالد العناني استطاع أن يقدم لنا إيجابيات مصرية تدخل كل بيوت العالم ويؤكد قوة مصر الناعمة والثقافية".

وطالب النائب الحكومة خاصة وزارات السياحة والآثار والثقافة وجميع وسائل الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات؛ الترويج لجميع الآثار المصرية التي يتم اكتشافها بهذه الصورة المشرفة عالميا.

وأكد أن ذلك الأمر يعد أفضل وسيلة مباشرة للترويج للسياحة والاثار المصرية عالميا لجذب السياحة العالمية لمصر من مختلف دول العالم حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

ووجه "صدقي" التحية لـ"حواس"، مبينا أنه لا يتوانى لحظة في الترويج للسياحة والآثار المصرية على الساحة العالمية بكل إخلاص وحب وعشق لمصر وآثارها الخالدة مؤكدا أن "الفرعون حواس" له دور كبير وحيوي في جذب السياحة العالمية لمصر لأنه يحظى بمصداقية واحترام وتقدير غير مسبوق من مختلف قيادات وسياح العالم كله.

كما وجه "صدقي"، التحية للدكتور خالد العناني وزير الآثار ولجميع قيادات الوزارة وكبار وشباب الأثريين على جهودهم الكبيرة والتي كللت بالنجاح في الآونة الأخيرة بكشف العديد من الآثار المصرية التي جذبت انتباه العالم نظرا لأهميتها.