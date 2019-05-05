وجه البرلمان الأفريقي برئاسة روجيه دوندانج رئيس البرلمان الأفريقي التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعد الاهتمام الكبير من مصر ووزارة الأوقاف المصرية بالعمق الأفريقي وتوسع الوزارة في ترجمة خطبة الجمعة الموجهة للقارة الأفريقية لتصل إلى 7 لغات، هي: "العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحلية والهوسا والأمهربة والصومالية"، إضافة إلى لغة الإشارة.

أعلن ذلك النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا وغير مسبوق خلال هذه المرحلة المهمة في تاريخ القارة السمراء، خاصة بعد رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي، فالدول الأفريقية أصبحت تنتظر الكثير من التعاون الحاد بين مصر وجميع الدول الأفريقية.

وأكد "الجندي"، أن هناك ثقة كبيرة وبلا حدود من الشعوب الأفريقية كلها في علماء مصر الأجلاء من فقهاء وعلماء وأساتذة ووعاظ وأئمة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، مطالبا الدكتور محمد مختار جمعة بالتوسع في إنشاء المراكز الإسلامية التابعة لوزارة الاوقاف بمختلف دول القارة السمراء.

وتابع "الجندي": "إننا داخل البرلمان الأفريقي نجد دائما جميع برلمانيي دول القارة السمراء يطالبون بهذا الاقتراح ويؤكدون ان حكومات دولهم على استعداد تام لتوفير المنشآت والمؤسسات وجميع الإمكانيات المادية لإقامة مثل هذه المراكز حرصا منهم على نشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد ومواجهة جميع الأفكار الإرهابية والتكفيرية التي تبثها جماعات العنف والارهاب لتسمم عقول الشباب الأفريقي".