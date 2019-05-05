علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يتداوله البعض بشأن أنّ القوات المسلحة هي التي تنفذ المشروعات كافة، قائلا: "معقول حد يتصور إنّ عندنا عمالة تكفي 5 مليون إنسان بيشتغل، مش ممكن ومش كلام موضوعي، والجيش له مهام كثيرة جدا سواء في سيناء أو الحدود الغربية والجنوبية، ولازم المسؤولين يوضحوا ده".

وأضاف السيسي خلال افتتاحه مشروعات تنموية في الإسماعيلية: "الدول مبتتبنيش بالدلع، الدول بتتبني بالجهد والعمل والالتزام، ومحدش هييجي يساعدنا لو مفيش استقرار، والمصريين واعيين لده ومبيسمحوش لحد ينتهك حقوقهم، وقادرين يغيروا زي ما غيروا في يناير و30/6، بس عندهم وعي يستحملوا بيه إجراءات اقتصادية قدروا يستحملوها، عشان في عمل أمين ومخلص، وغير كده مش هيستحملوا".

وزاد الرئيس: "اتكلمنا عن إقليم واحد من 10 أقاليم هيكلفنا 800 مليار جنيه للإقليم الواحد، يعني 8 تريليون جنيه، في موعد أقصاه عامين"، متابعا: "عدد السكان في إقليم قناة السويس مش كبير، بس لمواجهة التطرف والإرهاب لازم تكون مجابهة تنموية وفكرية وثقافية".

ويفتتح الرئيس السيسي 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبري سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس.