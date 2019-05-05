تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شهداء مصر، خلال افتتاحه مشروعات تنموية في الإسماعيلية اليوم، قائلا إنّ مصر قدّمت وتقدّم شهداء من الجيش والشرطة والقضاء والمدنيين.

وأضاف الرئيس: "انتوا بتشوفوا النهارده اتنين من الشهداء اللي تم إطلاق اسمهم على كوبريين عائمين"، وزاد: "عندنا شهداء كتير، ذنبهم إنّهم بيقدّموا أرواحهم عشان مصر تعيش".

وزاد السيسي: "بقالنا 4 سنين بنشتغل في المكان ده اللي كان جبل ورمل وألغام، ومخلفات حروب شرق القنال، في طرق اتعملت مش ببلاش، سيناء اتبذل فيها جهد واتصرف عليها أموال غير مسبوقة".

وتابع الرئيس: "محطة سرابيوم بتعالج مليون متر يوميا من المياه، كانت بتترمي في بحيرة التمساح وبتأذي البيئة، وهنستفيد منها في الزراعة، وهو ده اللي حصل في محطة بحر البقر".

ويفتتح الرئيس السيسي 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبري سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس.