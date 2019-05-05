قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامح داوود، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، لإدانته بالاشتراك في تجمهر جماعة الاخوان الإرهابية في ميدان النهضة بالجيزة، أغسطس 2013.

كما قضت بمعاقبة 52 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومتهم واحد بالسجن 3 سنوات، ومتهمين اثنين بالحبس لمدة سنة واحدة، وقضت ببراءة 10 متهمين مما اسند إليهم من اتهامات.

وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بدفع مليوني جنيه لحديقة "الأورمان"، وبدفع 10 ملايين جنيه لمحافظة الجيزة، وبدفع 25 مليون جنيه لكليه الهندسة بجامعة القاهرة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم تدبير تجمهر في ميدان النهضة هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون تصريح.