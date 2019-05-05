حصلت الدكتورة رشا محمد رضا محمد أستاذ أمراض ورعاية الأسماك بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الزراعية لعام 2018، ضمن جوائز الدولة في العلوم والتكنولوجيا التي تتولى منحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويا، والتي من شروطها أن يكون الإنتاج العلمي المقدم للحصول على هذه الجائزة ذو قيمة علمية تظهر فيه دقة البحث والأصالة، وأن يضيف إلى العلم شيئًا جديدًا يعود بالنفع على الإنسانية وعلى الوطن بصفة خاصة، وبحد أقصى خمسة بحوث.

ووتقدمت "رضا" للجائزة بخمسة بحوث حول تحسين معدلات نمو ومناعة الأسماك، بالإضافة إلى مقاومة الأمراض، وكذلك مقاومة الظروف البيئية المليئة بالملوثات، وذلك من خلال استخدام إضافات أعلاف صديقة للبيئة ومفيدة للأسماك.

يذكر أن الدكتورة رشا رضا لها نشاط علمي وبحثي متميز، علاوة علي عضويتها في عدد من مجالس إدارة بعض المجلات العلمية، بالإضافة لكونها محكم لعدد من المجلات والدوريات المحلية والدولية، وسبق لها الحصول على جائزة الدكتور محمد فيصل للتميز عام 2013، وجائزة التميز عن النشر العلمي الدولي من جامعة الزقازيق أعوام 2014، 2016، و2017.