أعلن فاجيرا أبيواردينا، وزير الداخلية السريلانكية، أنه تم طرد 600 أجنبي من البلاد بينهم 200 داعية إسلامي، منذ اعتداءات عيد الفصح الماضي، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت الدخلية السريلانكية، أن الدعاة دخلوا البلاد بشكل قانوني، وأن تأشيراتهم الذي دخلوا بها سريلانكا، قد تجاوزت المدة المحددة، وفرضت عليهم غرامات نتيجة ذلك، وتم طردهم من البلاد.

وتابع: "نظرا للوضع الحالي في البلاد، أعدنا النظر في نظام منح تأشيرات الدخول، وقررنا تشديد القيود المفروضة على منح التأشيرات لمدرسي الدين، وأن بين من رُحِّلوا من البلاد 200 داعية إسلامي".