عاجل| صحة غزة: استشهاد مواطن وإصابة 3 في القصف الإسرائيلي للقطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد حامد أحمد الخضري (34 عاما) من سكان غزة، فى حين أصيب3 آخرين جراء قصف إسرائيلي لسيارة وسط مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".