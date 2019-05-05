قبل حلول رمضان بساعات.. الدولار يتراجع قرشين

تراجع سعر صرف الدولار قبيل قدوم شهر رمضان قرشين، عقب استقرار دام أكثر من 10 أيام، وشهدت التعاملات هدوءا كبيرا.

وسجّل الدولار، اليوم، في البنك الأهلي المصري، عودة، الإسكندرية، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي 17.20 جنيه للبيع مقابل 17.10 جنيه للشراء، واحتل مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرا للشراء بـ17.15 للشراء.

وأرجع متعاملون تراجع أسعار الدولار في مصر إلى زيادة المعروض وقلة الطلب، مشيرين إلى أن مصر تسير في خطوات ثابته في طريق الإصلاح الاقتصادي.

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، إن من أسباب تراجع الدولار وتوافره في مصر في الآونة الأخيرة، زيادة المعروض وقلة الطلب، لافتا إلى أنه مؤشر لوجود فائض لدى مصر.

وأضاف الحريري لـ"الوطن"، أن البنوك تلبي جميع الطلبات للمستوردين، وهو ما ينعكس إيجابيا على سهولة حساب المنتج لتكلفة السلع واستقرار الأسعار.