وقع أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برتوكول تعاون يتيح لطلاب الأكاديمية التدريب بالمدينة في مجالات صناعة الإعلام وهندسة الإعلام وإدارة المؤسسات الإعلامية.

يأتي ذلك ضمن خطة المدينة التي تهدف إلي التوسع في أنشطة التدريب الإعلامي بفروعه المختلفة، للدارسين المصريين والعرب من كافة الأكاديميات والجامعات والمعاهد العلمية، وذلك للمساهمة في خلق كوادر إعلامية مدربة تمتلك الادوات العلمية الحديثة، تستطيع مواكبة التطور الكبير الذي يشهده هذا المجال في الفترة الحالية.

وأكد هيكل أهمية هذا البرتوكول مع الأكاديمية العربية والتي تعد من أهم المؤسسات العلمية في المنطقة التي تقوم بدوراً كبيراً في تعزيز الإنتماء العربي بين الشباب في الدول العربية وتوطيد أواصر الإخوة بينهم، واستعداد المدينة التام لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات التي تساهم في تحقيق أقصي إستفادة من تدريب طلبة الأكاديمية بالمدينة.

وأضاف، أن البرتوكول يعد بداية مبشرة نضع عليها أمال كبيرة لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين المدينة والأكاديمية.

ومن ناحيته، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، أن دور الإعلام يتعاظم في المرحلة التي نعيشها والمرحلة المقبلة، معربا عن سعادته الكبيرة بزيارة المدينة وتوقيع هذا البرتوكول التدريبي الذي يتيح الفرصة لتدريب طلبة الأكاديمية داخل هذا الصرح الإعلامي العظيم الذي نفخر به كمصريين مما يضيف خبرات إعلامية جديدة لم تتحقق لهم من قبل، في ظل القدرات البشرية والإمكانيات التكنولوجية الهائلة التي تملكها مدينة الإنتاج الإعلامي.