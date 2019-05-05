يرتبط شهر رمضان بالتفاف العائلة حول مائدة الإفطار والسحور، وعزومات الأقارب والأصدقاء سواء داخل المنزل أو خارجه أو في أماكن العمل، ولتوفير وقت ومجهود تنظيف كميات الأطباق والأكواب في رمضان، ترصد "الوطن" أسعار الأطباق والأكواب الفوم والفويل والبلاستيك على النحو التالي:

أطباق الفوم

الـ100 طبق سعة ثمن كيلو بـ27.5 جنيه.

الـ100 طبق سعة ربع كيلو بـ87.5 جنيه.

الـ150 طبق سعة نصف كيلو بـ122 جنيهًا.

الـ150 طبق سعة كيلو بـ155 جنيهًا.

عدد 150 طبق فوم بـ3 خانات بسعر 110 جنيهات.

الأكواب

الأكواب البلاستيك عدد 100 كوباية بـ21 جنيهًا، بمتوسط سعر 4 جنيات للكوب.

الأكواب الكارتون عدد 100 كوباية يتراوح من 42 لـ47 جنيهًا، بمتوسط سعر 125 قرشًا للكوبين.

الشوك والمعالق والسكاكين

الشوك والمعالق عدد 100 بـ13 جنيهًا.

السكاكين عدد 100 سكينة يترواح سعرها من 18 إلى 20 جنيهًا.