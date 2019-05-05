محافظ الشرقية يتفقد صوامع ههيا لمتابعة توريد القمح

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، صوامع ههيا، لمتابعة أعمال التوريد الجارية وتوافر كل الاشتراطات والضوابط، التي حددتها وزارة التموين.

وأعلن المحافظ أن إجمالي الأقماح المحلية الموردة للشون والصوامع الواقعة بنطاق دائرة المحافظة بلغ حتى الآن حوالي 168071 طنا و196 كيلو قمح منذ بدء موسم الحصاد.

واطلع المحافظ على دفتر التسجيل لكمية الأقماح الواردة للصومعة وعاين القمح داخل الأجولة، للتأكد من نظافته ودرجة كفاءته، مشيرا إلى أنه يبلغ سعر توريد القمح 685 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5 وسعر 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.

كما حرص المحافظ على متابعة الميزان، للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة، مشددا على ضرورة تنظيم دخول السيارات وتسجيل السيارة بكامل حمولتها ضمانا لعدم إهدار القمح وتقليل الفاقد من المحصول.