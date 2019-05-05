أجرى ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، ولفيف من قيادات البنك الدولى والوزارات والمحافظة اليوم الأحد، زيارة ميدانية لمشروع الطاقة الشمسية بنبان، والذي يعد أكبر مشروع للخلايا الشمسية على مستوى العالم وحصل مؤخرا على أفضل مشروع من البنك الدولي لعام 2019.

ومن جانبه، قال ديفيد مالباس، إن الإصلاحات التي قامت بها مصر فى مجال الطاقة فتحت باب أقوى لإستثمارات القطاع الخاص ، وأن محطة الطاقة الشمسية فى بنبان التى سوف تكون أكبر محطة في العالم جذبت أكثر من مليارى دولار من الإستثمارات وهذا يبين دور الإصلاحات في مجال الطاقة، ويمكن إجراء نسخ مماثلة في قطاعات نمو حيوية مثل النقل، والزراعة والمياه والصرف الصحي.

وأضاف رئيس البنك الدولي، أن مشروع اليوم يوضح أهمية التعاون الكبير الذى تم بين البنك الدولي ومصر خلال السنوات الماضية، والذي نتج عنه أكبر مشروع من نوعه في العالم، وهو نموذج يحتذى به عالميا في الدراسة الجيدة للمخاطر، وتوفير فرص العمل، وتوفير الطاقة، والإستدامة الإقتصادية والبيئية، موضحا بأنه منذ 4 سنوات بدأت 20 شركة في تنفيذ هذا المشروع الطموح، والآن هذا المشروع يوازى20% من مساحة واشنطن، وهذا يؤكد ثقتنا فى القيادة المصرية، وقدرتها على النجاح الاقتصادى وتعبئة الموارد لتحقيق التقدم مما يفتح الشهية لمزيد من التعاون، حيث تم إستخدام نموذج تمويل رائع يمكن تطبيقه فى كل القطاعات الاقتصادية.

وتابع ديفيد مالباس بأن الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي هي عنصر أساسي لإنجاح السياسات التنموية في مصر وأفريقيا، وأن البنك الدولى يسعى للاستفادة من رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي لزيادة دور القطاع الخاص، وخاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه رؤية واضحة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الشمول التكنولوجي لأبناء واقتصاديات القارة.

فيما أوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذا المشروع يأتي مواكبا للخطوات غير المسبوقة التى إتخذتها الحكومة ووزارة الكهرباء لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الإستثمارات الخارجية وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التى يتيحها الإقتصاد المصرى وتنمية مشروعات البنية الأساسية والطاقة، لافتة إلى أن هذا المشروع يعكس ما وصلت إليه علاقة مصر مع البنك من شراكة إستراتيجية شاملة حيث جاء فى إطار دعم البنك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر وخطط الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.

ووافق المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولى، بالإجماع فى يوليو ٢٠١٧ على إقامته بحيث يكون أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم ، وقام بتمويله بقيمة 653 مليون دولار ضمن القيمة الإجمالية البالغة للمشروع والبالغة 2 مليار دولار لتوليد طاقة كلية تصل إلى ١٦٠٠ ميجاوات، وبمشاركة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.

وأكدت وزيرة الإستثمار بأن هذا المشروع يعكس بوضوح ثقة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من الإقتصادات العالمية الكبرى فى الاقتصاد المصرى وآفاق النمو المتوقعة له فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعكس كذلك التزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن الاتفاقات الدولية لتغير المناخ، وإقليميا في إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد ٢٠٪‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام ٢٠٢٢.

وأضافت سحر نصر أن زيارة اليوم تؤكد اهتمام البنك الدولي باستراتيجته في تمويل التنمية بإفريقيا، مشيرة إلى إنه منذ نجاح مصر في الحصول على ثقة البنك الدولى والدول الأعضاء لترأس مجموعة البنك الدولى فى أفريقيا حيث إهتمت مصر مع مجموعة البنك الدولي في التوسع في دمج القطاع الخاص في الخطط التنموية للدول، ومشروع اليوم هو نموذج على ذلك حيث التمويل مشترك بين البنك الدولي والقطاع الخاص لتوفير خدمة الكهرباء للمواطنين بتكلفة تنافسية، وتوفير الألاف من فرص العمل، وتحقيق نموذج يحتذى به للتنمية المستدامة والصديقة للبيئة.

وفي نفس السياق، أكد اللواء أحمد إبراهيم، أن حرص رئيس البنك الدولى على زيارة أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى العالم ببنبان كأول مشروع يتفقده عقب إعلان البنك الدولى عن فوز هذا المشروع العملاق بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أطلق هذا المشروع الحيوي على أرض أسوان لتصبح مصر دولة مصدرة للطاقة الكهربائية بعد أن كانت هناك مشكلة حادة فى توفير الكهرباء قبل عام 2014 حيث وصل إجمالي الإستثمارات بهذا المشروع القومي لنحو 2 مليار دولار.

كما أنه ساهم حاليا في توفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحا أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية يعد أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء فى العالم حيث يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة النظيفة المنتجة، فضلا عن توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين والمشروعات العملاقة.

وأشار أحمد إبراهيم إلى أن أسوان تمثل الآن حجر الزاوية فى مجال الطاقة الشمسية حيث شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة ليس فقط فى مجال توليد الطاقة، ولكن هناك العديد من المشروعات التى إنطلقت على أرضها من مشروعات إستثمارية وبنية تحتية وخدمية ومدن جديدة وليتوج كل ذلك بإعلان رئيس الجمهورية بأن أسوان عاصمة الشباب الإفريقى وقبلها عاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية لتسطر هذه المحافظة العريقة تاريخ حافل بالإنجازات والطموحات نحو آفاق جديدة من التنمية والبناء.

ولفت إلى أن هناك تنسيق مستمر مع مسئولى البنك الدولى والجهات الأخرى الممولة وأيضاً الشركات الإستثمارية المنفذة للمشروع بتخصيص نسبة من الإستثمارات للتنمية المجتمعية يهدف رفع جودة البنية الاساسية والخدمات بالمنطقة المحيطة بالمشروع ومنها تنفيذ مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة فى المسافة المواجهة لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان بمسافة 8 كم ، بجانب إنشاء منطقة خدمات متكاملة تضم وحدات سكنية ومدرسة للطاقة الشمسية وورش للتدريب العملى وأيضاً مستشفى وغيرها من الخدمات التى يستفيد منها المشروع علاوة على أهالى بنبان والقرى المجاورة.

وعقب زيارتهم لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان قامت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بتفقد المركز الإجتماعى بقرية الكوبانية لمتابعة منظومة صرف معاش تكافل وكرامة بالمركز الإجتماعى بالقرية والذى يقوم بصرف معاش تكافل وكرامة لعدد 213 مستفيد ومستفيدة منهم 163 معاش تكافل، و 50 معاش كرامة، بجانب صرف معاشات ضمان لـ 71 حالة أخرى حيث يأتى هذا المركز الإجتماعى بالكوبانية ضمن العديد من المراكز والوحدات الإجتماعية التى تقوم بتطبيق منظومة صرف معاش تكافل وكرامة والتى يستفيد منها على مستوى محافظة أسوان 65 ألف و 44 مستفيد ومستفيدة منهم 35 ألف و827 لمعاش تكافل ، بجانب 29 ألف و 217 لمعاش كرامة.

وفور الانتهاء من زيارة المركز الإجتماعى بالكوبانية تفقد رئيس البنك الدولى والمجموعة الوزارية ومحافظ أسوان، علاوة على الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة معرض المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بقرية غرب سهيل والذى يضم العديد من المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية التى يدعمها الجهاز من ضمن الإعتمادات المخصصة لتنفيذ مثل هذه المشروعات الإنتاجية.