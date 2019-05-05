افتتح اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، مساء اليوم، في مدينة سنورس معرض لبيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة "أهلاً رمضان"، الذي تنظمه مديرية التموين والغرفة التجارية بالتنسيق مع المحافظة.

وتفقد المحافظ، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أقسام المعرض التي اشتملت على السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والأرز والمكرونة والسكر والزيت والبقوليات والخضار والفاكهة والعسل والعصائر والياميش وغيرها من السلع الضرورية، ورافقه في جولته التفقدية، المحاسب عبد الفتاح شرف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال سعد، إن إقامة مثل هذه المعارض يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، ويشتمل المعرض على العديد من المتطلبات الغذائية التي تُباع للمواطنين بأسعار أقل من السوق المحلى، موضحا أنه سيتم تزويد المنافذ المنتشرة بالمدن والمراكز بقسم خاص للحوم البلدية بأسعار مخفضة .

وأصدر المحافظ، توجيهاته للقائمين على المعرض بضرورة طرح المزيد من السلع الأساسية الضرورية، مؤكدا على ضرورة وجود مفتشي الصحة والتموين والطب البيطري بالمعرض لمراقبة عمليات البيع، وضمان سلامة المعروض من السلع والمنتجات.