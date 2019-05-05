نعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق.

وحضر وزير الأوقاف الصلاة على الجنازة عصر اليوم بمسجد الرحمن الرحيم بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقبل الصلاة على الجنازة.

وفي كلمة موجزة دعا وزير الأوقاف للمغفور له بواسع الرحمة والمغفرة، مشيدا بالفترة "التي قضاها رحمه الله تعالى بعضوية مجلس إدارة الأوقاف، مخلصا محتسبا لم يتقاض خلالها مليما واحداً من الأوقاف، لدرجة أنه كان لا يحضر أي لقاء إلا بسيارته الخاصة، من أجل أن تكون خدمته لمال الوقف خالصة لوجه الله تعالى".