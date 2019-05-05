عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا موسعا حضره الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام، وجميع مديري المديريات ورؤساء مجالس المدن، لمناقشة استعداداتهم وخطتهم لاستقبال شهر رمضان كل في مجاله بهدف التيسير على المواطنين وتهيئة جو رمضاني مميز للمواطنين يتسم بتوافر البيئة المناسبة وتقديم الخدمات بصورة جيدة تسهم في إرضاء المواطن.

وفي بداية الاجتماع هنأ محافظ القليوبية مواطني المحافظة بشهر رمضان المعظم متمنيا لهم عاما سعيدا، وأن يعود شهر رمضان عليهم بالخير واليمن والبركات، وأن ينعموا بعيشة كريمة وآمنه وأن يحفظ مصر وشعبها وقائدها.

وتابع المحافظ اجتماعه بإعطاء توجيهات مباشرة لمسؤولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بضرورة التكاتف والتعاون بين كل الأجهزة والمتابعة والتنسيق المستمر، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم وطوال العام.

وأشار إلى ضروة عمل حملات مكثفة ومتابعة مستمرة للأسواق والشوادر التي تبيع سلع ومنتجات رمضان، ومتابعة مديرية الصحة للمستشفيات، بالإضافة إلى مديرية التموين والطب البيطري لمتابعة المنتجات المعروضة من اللحوم والسلع الغذائية وتكليف الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والندوات وإقامة المباريات للشباب والدورات الرمضانية فضلا عن ضروة وجود غرف عمليات على مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى، مطالبا بتكثيف العمل وعمل خطط واضحة لاستقبال شهر رمضان.