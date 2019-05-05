عادل أديب في سباق الدراما الرمضانية بـ"الرايس قورصو"على فضائية جزائرية

يشارك المخرج عادل أديب، للعام الثاني، فى موسم الدرما الرمضانية بعيدا عن الساحة المصرية، حيث يتولى إخراج مسلسل جزائري بعنوان "الريس قورصو"، تأليف وائل عبد الحميد، ويذاع على قناة "النهار" الجزائرية.

وتدور أحداثه بين الأكشن والكوميديا والتشويق، بين سلطان هارب، وقرصان عائد، وشعب ثائر وسلطة يطمع فيها الجميع، وأيادي خفية تُدير الأمور، وهو توليفة ما بين رواية "الكونت دي مونت كريستو" وفيلم "Pirates of the Caribbean".

المسلسل بطولة الفنان الكوميدي صالح أوقرت، بمشاركة مجموعة من الفنانين من بينهم سيد أحمد أقومي، ونضال الجزائرية، وعلاوة زرماني، ومليكة بلباي.

كان للمخرج عادل أديب تجربة في موسم الدراما الرمضانية "غرابيب سود" عام 2017، وكان يتناول مظاهر جحيم الحياة تحت سيطرة جماعة داعش الإرهابية، ولاقى لمسلسل أصداء واسعة فى الدول العربية عند عرضه.