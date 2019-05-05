أصدرت وزارة الأوقاف بيان بشأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فيديو مسرب لواقعة رش المياه على السيدات أثناء استلامهن كرتونة رمضان من أحد أهل الخير أمام مسجد النصر بالزهايرة في السنبلاوين بالدقهلية.

وقالت الوزارة في بيانها : التوزيع الذي تم لا علاقة له بشنطة رمضان التي توزعها الأوقاف ولا علاقة للعاملين بالوزارة بالتوزيع وإنما قام أحد المتبرعين ببناء المسجد بالجهود الذاتية بطريقته ومن ماله الخاص واحتفاء بافتتاح المسجد قام الشخص المتبرع بالتوزيع أمام المسجد وعند الاتصال به وببحث الموضوع، قال إن" إحدى السيدات وقعت على الأرض أثناء توزيع الكراتين وذلك من تدافع السيدات أثناء الاستلام، وأرادنا أن نستخلص السيدة من الزحام فأخطأنا التصرف".

وأضافت الوزارة أنه لم يكن للأوقاف أي علاقة بتوزيع هذه الكراتين أو الواقعة التي وردت في الفيديو المسرب ولهذا تؤكد الأوقاف على قرارها بعدم السماح لأي شخص أو جمعية بتوزيع أي شيء داخل المسجد مع العلم أن ما حدث كان خارج المسجد ومع ذلك تجري الأوقاف تحقيقا بمعرفة التفتيش العام للوقوف على تفاصيل ما حدث .