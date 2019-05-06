تحت شعار "رمضان بداية جديدة للناس" أعلنت قناة "الناس" عن انطلاقة قوية بمناسبة شهر رمضان، على التردد الجديد 12054 رأسي، مؤكدة أنه خلال شهر رمضان ستكون القناة أقرب للناس بما ينفع الناس.

وستقدم القناة باقة من أفضل البرامج يقدمها مجموعة متميزة من العلماء والمفكرين منهم الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور علي جمعة، تستهدف من خلالها القناة عرض صحيح الدين، فضلاً عن طرح قضايا المواطنين بحيادية وموضوعية.

يذكر أن قناة الناس، قناة فضائية تهدف إلى عرض الإسلام النقي، ونشر الفكر الوسطي، والتصدي للأفكار المتطرفة والهدامة، والمحافظة على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج تُلبِّي رغبات المشاهدين، على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم.