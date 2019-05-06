"التموين": سعر كراسة شروط الاستثمار وصلت 50 ألف لضمان الجدية

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للتجارة الداخلية، عن أن الوزارة عقدت شراكات مع مستثمرين ومطورين لإقامة مشروعات على مساحات تصل 100 فدان.

وقال "عشماوي"، خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن الدولة توصل المرافق لهذه الأراضي الممنوحة لهم بنظام حق الانتفاع، مشيرًا إلى أن سعر كراسة الشروط في بدايتها وصلت لمبلغ 50 جنيها، لترتفع حتى تصل 50 ألف جنيه بهدف جذب المستثمر الجاد.

وأضاف مساعد أول وزير التموين للتجارة الداخلية، أن القوى الشرائية في مصر كبيرة وهو ما يدفع المطورين والمستثمرين إلى الاستثمار في مصر، مشيرًا "المصريين مش من النوع اللي بيدخر مهما كان دخله بيحب يتمتع".

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في محافظة الغربية بلغت 7 مليارات جنيه في مشروعات أقيمت على مساحات بلغت 82 فدانا، مضيفا أن محافظة البحيرة وصل الاستثمار فيها إلى 9 مليارات شملت 17 نشاطا تجاريا ما بين مراكز تجارية وأسواق ومنافذ ومبان إدارية ونواد وفنادق.