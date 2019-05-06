أهداف الأهلي والنجوم ومسلسل هوجان.. الأكثر بحثا على جوجل

تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، على مدار 24 ساعة، وجاءت كالتالي:

أهداف الأهلي والنجوم

عاد الأهلي لاعتلاء عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، وذلك عقب انتصاره على النجوم هدفين نظيفين، بالجولة الـ 29 من الدوري المصري، برصيد 67 نقطة، فيما توقف رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

بالفيديو.. الأهلي يعود لاعتلاء عرش الصدارة بثنائية في النجوم

مسلسل هوجان

أكد الفنان محمد عادل إمام، أنه لا يستخدم "دوبلير" في مشاهده التمثيلية الصعبة "الأكشن"، وجاء ذلك بعد سؤال أحد متابعيه على حسابه الشخصي على "تويتر" حول مشهد بمسلسل "هوجان"، حيث قال: "سؤال بيطرح نفسه، مشهد الجدار اللي جريت عليه دا.. أنت ولا دوبلير؟".

محمد إمام عن "أكشن هوجان": "مش بستخدم دوبلير خالص"