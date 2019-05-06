لقى شخصان مصرعهما، وأصيب آثنان آخران في حادث تصادم بههيا، بمحافظة الشرقية.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد تصادم سيارتين و2 موتسيكل بطريق "ههيا - الزقازيق"، أمام قرية صبيح، التابعة لمركز ههيا، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آثنين آخرين.

ومن جانبه، قال الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية لـ "الوطن"، إن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وتم التحفظ على الجثيتن بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.