إمساكية أول أيام رمضان.. تعرف على موعد الأمساك وأذان الفجر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن غرة شهر رمضان المعظم فلكياً يوافق اليوم الإثنين، 6 مايو 2019.

وتنشر "الوطن" إمساكية أول أيام رمضان 2019، من أجل معرفة موعد السحور وموعد الإفطار:

أول أيام رمضان

الإمساك 1:12 صباحًا.

- موعد أذان الفجر 3:32 صباحًا.

- موعد أذان المغرب 6:35 مساءً.

- موعد أذان العشاء وصلاة التراويح 8:01 مساءً.

يذكر أن أول أيام رمضان سيكون أقصر يوم في صيام الشهر الكريم، وتبلغ عدد ساعات الصوم فيه ما يقرب من 15 ساعة و23 دقيقة، وذلك بالمقارنة بآخر يوم في رمضان وهو أطول ساعات الصوم بمعدل 16 ساعة ودقيقتين.