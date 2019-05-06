استشاري السمنة والنحافة: الرياضة بعد الإفطار تقلل الشيب الخارجي

قال الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة، إن ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين، سبب رئيسي في زيادة الكتلة العضلية وتقليل الشيب في الشكل الخارجي.

وأضاف "جبران"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية "إيمان الحصري" والمذاع على فضائية "DMC"، أن الأجسام النحيفة تقوم بأكل الحلويات والأرز والمكرونة وهو ليس بالأمر السليم لأنه يؤدي إلى زيادة الدهون وليس الكتلة العضلية لديه.

وأوضح أن من يريد تخسيس وزنه يمارس الرياضة قبل الإفطار "أول ما يحس بدوخة أو تعب يبقى يلعب رياضة بعد الفطار بساعتين".