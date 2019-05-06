محمد الشرقاوي.. نجم "بوجي وطمطم" و"عمو فؤاد" الذي توفي بسبب أزمة قلبية

يعتبر محمد الشرقاوي، أحد مشاهير الكوميديا، وقدم خلال مسيرته الفنية القصيرة عددا من الأدوار المميزة ولا تزال عالقة بذاكرة الجمهورين المصري والعربي، لما يتميز به من موهبة وخفة ظل.

بدأ مشواره الفني في المسرح بثمانينيات القرن الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، مما ساعده لتقديم عدة أعمال سينمائية وتليفزيونية، فقدم مع الفنان عادل إمام والمخرج رأفت الميهي فيلم "الأفوكاتو" عام 1983، وفي عام 1984 قدم مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فيلم "ليلة القبض على فاطمة"، ليحقق نجاحا كبيرا ويشارك في العديد من الأعمال الفنية التي تنوعت بين السينما والدراما.

ومن أشهر الأعمال التي قدمها محمد الشرقاوي، مسرحية "راقصة قطاع عام" بمشاركة يحيى الفخراني وسماح أنور عام 1985، ومسلسل "ساكن قصادي" عام 1995 من بطولة سناء جميل، عمر الحريري، محمد رضا، ومسلسل "ليالي الحلمية - الجزء الخامس".

وكان للأعمال الفنية الخاصة بشهر رمضان التي سجلت في ذاكرة المصريين نصيبا كبيرا للفنان محمد الشرقاوي، فقدم مع فؤاد المهندس فوازير "عمو فؤاد ويا الأجداد" عام 1983.

وفي عام 1988 قدم مع يحيى الفخراني وصابرين وهالة فؤاد، ومن إخراج فهمي عبد الحميد، فوازير "المناسبات"، ولم يقف إبداع محمد الشرقاوي، عند تقديم الفوازير فقط المرتبطة بشهر رمضان الكريم، ولكنه شارك في مسلسل العرائس الأشهر "بوجي وطمطم" في أكثر من عام.

وشارك محمد الشرقاوي عام 1989، في "بوجي وطمطم - محطة فلافيلو"، وعام 1990 في موسم آخر من "بوجي وطمطم"، حتى عام 1992 كان آخر ما قدم "بوجي وطمطم - الفانوس السحري"، وكان يقدم شخصية "ظقلوط" التي أعجبت بها الأطفال وارتبطوا بها.

وبالرغم من مشوار محمد الشرقاوي القصير، إلا أنه قدم ما يتعدى المائة عمل فني، ورحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم، 6 مايو عام 1996، عن عمر ناهز 42 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.