أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أن الشركات المنفذه لأول قطار كهربائي في مصر وهي "المقاولون العرب، أوراسكوم، الرواد، جاما، القابضة للطرق والكباري، وأبناء حسن علام"؛ استلمت مواقع العمل لبدء تنفيذ المشروع "السلام - العاصمة الإدارية الجديدة" بتكلفة إجمالية 1.2 مليار دولار.

ويشمل المسار النهائي بالترتيب محطات "عدلي منصور، والعبور، والمستقبل والشروق 1، والشروق 2، والورش، وبدر، والروبيكي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية، والعاشر من رمضان".

ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلي عبر كوبري علوي يمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلي، وتجاور كل محطة؛ ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلي القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.

وقال المهندس طارق أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، إن بنك "أكزيم الصيني" هو الممول لمشروع أول قطار كهربائي في مصر بتكلفة إجمالية 1.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن المشروع يشمل 11 محطة ويخدم 350 ألف راكب يوميا، مبينا أن سرعته التصميمية تبلغ 120 كيلومترًا في الساعة، موضحا أن أعمال تنفيذ المشروع ستجرى على 24 شهرا.

وأضاف "أبو الوفا"، لـ"الوطن"، أن شركات المقاولات المصرية ستنفذ كل الأعمال المدنية من إنشاء محطات وكباري وأنفاق وتركيب قضبان حديدية وغيرها من الأعمال المدنية بتكلفة 461 مليون دولار، فيما ستنفذ شركة "أفيك الصينية" نظم الإشارات والإتصالات والتحكم وتوريد القطارات الـ22 المتعاقد عليها لتشغيلها بالمشروع عقب تنفيذه بتكلفة إجمالية 739 مليون دولار.