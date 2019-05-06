أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، انتظام حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة في أول أيام شهر رمضان المبارك، موضحا أن هناك غرفة عمليات لمتابعة الحركة أولا بأول، لوضع الحلول السريعة حال حدوث أي أزمات.

وقال عبدالهادي لـ"الوطن"، إن جميع القطارات خضعت لصيانات دورية خلال الفترة الماضية، وهناك تعليمات مشددة بعدم خروج أي منها من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالتها وسلامتها الفنية، موضحا أن هناك مجموعات صيانة وطوارئ موزعة على جميع المحطات بالخطوط الثلاثة لمواجهة الأعطال الطارئة، والعمل على إصلاحها، لمنع حدوث أي زحام من قبل الركاب عليها.

يذكر أنه تم تعديل مواعيد تشغيل قطارات مترو الأنفاق لتعمل حتى الثانية صباحا خلال شهر رمضان، تسهيلا على الركاب.