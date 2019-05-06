8 مصريات يحصلن على نصف مليون جنيه مستحقاتهن عن فترة عملهن بالسعودية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى المنشآت الطبية الخاصة بالمملكة لصرف مستحقات 8 مصريات يعملن في مجال التحليل المعملية بلغت إجماليها 120 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 560 ألف جنيه مصري.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن وزير الوقى العاملة كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة كل من "أ. ح" أخصائية معمل، و"ن.أ"، و"م. ع" و"ر. ش"، و"م. ح"، و"س. ف" أخصائيات تمريض، و"أ. ع"، و"س. م" أخصائيات مختبر من العاملات بإحدى المنشآت الطبية الخاصة لتضررهن بإنهاء التعاقد معهم دون صرف مستحقاتهم، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال "سعد الدين"، إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان؛ للوقوف على التحركات التي أجراها في سبيل صرف هذه المستحقات، أشار إلى أن المكتب وجه الأخصائيات بتقديم طلب للهيئات العمالية السعودية لتأكيد مستحقاتهن طرف المنشأة الطبية، ثم أجرى مقابلة مع "ع .ح" المسؤول الإداري بشركة الاستقدام بالمملكة التي جرى التعاقد من خلالها مع الأخصائيات اللائي ذكرن أن تعاقد الشركة مع فريق التمريض والمعمل وفقا للعلاقة التعاقدية مع المنشأة الطبية التي تتحمل جميع تكاليف العقد.

وقال المستشار العمالي، إنه جرى التواصل مع الدكتور "ح. غ "صاحب المنشأة الطبية للمطالبة بسرعة صرف المستحقات حتى لا يتم الاستمرار في الدعوى وغلق المنشأة، وبعد عدة أسابيع من المتابعة بالمحكمة، والتواصل مع أصحاب الشأن، مبينا أنه جرى تسليم المصريات الثمانية مستحقاتهم وفقا للعقد المبرم بقيمة تتجاوز 560 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن تذاكر المغادرة لأرض الوطن.