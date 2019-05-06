قالت قوات الدعم السريع في السودان، إنها أحبطت محاولة تخريبية تستهدف أمن واستقرار البلاد، بضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات الرقمية وعبوات وأحزمة ناسفة، فضلاً عن بطاقات وأختام وأزياء عسكرية داخل منزل بحي الطائف شرقي العاصمة الخرطوم، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

ونقلت وكالة السودان الرسمية للأنباء، عن المقدم جدو عبدالرحمن، اليوم الاثنين، أن قوات الدعم السريع ضبطت أيضاً كمية من الأسلحة الحديثة والأحزمة الناسفة القابلة للتفجير، وأوضح عبدالرحمن أن معلومة وردت لقوات الدعم السريع أن هناك عقاراً بمنطقة الطائف بالخرطوم به أسلحة وذخائر ومتفجرات.

وأضاف: "فور تلقي المعلومات تحرك تيم من الدعم السريع وداهم المنزل ووجد فيه أسلحة قناصة كاتمة للصوت ورشاشات أوتوماتيكية وأحزمة ناسفة وطبنجات قرنيت وأجهزة ثريا ووسائل اتصالات حديثة، بجانب أجهزة خاصة للتفجير عن بعد".

وأكد عبدالرحمن أن قوات الدعم ستكون عيناً ساهرة لسلامة وأمن المواطنين، مشدداً على ضرورة التعاون بين الأجهزة النظامية والمواطن باعتبار أن الأمن مسؤولية الجميع، وقال على الصفحة الرسمية للإعلام الإلكتروني لقوات الدعم السريع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن القوات ألقت القبض على عدد من المتهمين بموقع الحدث.

وأشار إلى أن استخبارات الدعم السريع كانت قد رصدت معلومات عن نشاط غريب لأشخاص بأحد المنازل بحي الطائف، حيث جرى تحديد المنزل وبعد التأكد منه باحترافية عالية حددت القوة ساعة الصفر وداهمته، ونجحت في السيطرة على المتهمين وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة، وبحسب الإعلام الإلكتروني للدعم السريع، فإن الأشخاص المتهمين كانوا بصدد تنفيذ مخطط إجرامي من شأنه زعزعة أمن البلاد واستقرارها في هذا الظرف الحرج.