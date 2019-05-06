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قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعون المقامة من محمد سمير ومصطفى الوكيل، وعبدالعليم نجاح، والتي حملت أرقام 58038، 58039، 58032، لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 15 يونيو المقبل.

وطالب الطعن، المقام من الدكتور عبدالعليم نجاح، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن تأييد رفع الحراسة، أما الطعنين المقامين من الدكتور مصطفى الوكيل والدكتور محمد سمير؛ طالبا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارب المتضمن الاستمرار فب الانتخابات، والتي أجريت في 16 أبريل الماضي.