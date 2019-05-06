تراجعت الأسواق الآسيوية، اليوم، بشكل حاد، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية، ما أثار المخاوف من تعثر المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.

وأغلقت الأسواق الصينية التعاملات على تراجعات حادة، مسجلة أسوأ أداء يومي في نحو عامين، وأغلق مؤشر (Shanghai) الصيني على تراجع نسبته 5.6%، عند 2906.4 نقطة، كما هبط مؤشر (Shenzhen) بنحو 7.4% ليغلق عند مستوى 1515.8 نقطة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي هونج كونج، انخفض مؤشر (Hang Seng) عند الإغلاق بـ3%، إلى 29181 نقطة، أما في بورصة سنغافورة فتراجع مؤشر (Straits Times) بنحو 3% أيضا، إلى 3290 نقطة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة، أمس الأحد، إنه سيزيد الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار الأسبوع الجاري، مبينا أنه سيستهدف سلعا صينية أخرى قيمتها 325 مليار دولار.

ويأتي القرار قبل أيام من وصول وفد صيني إلى واشنطن لاستكمال المفاوضات التجارية بين الطرفين، وكان من المتوقع أن تكون هذه الجولة الأخيرة، ويمكن أن تنتهي بالتوصل إلى اتفاق تجاري.

وفي أسواق النفط، جرى تداول مزيج "برنت" العالمي بحلول الساعة 11:01 بتوقيت موسكو عند 69.47 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.95% عن التسوية السابقة.

كما تراجع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.15%، إلى 60.61 دولار للبرميل، وخلافا للبورصات وأسواق النفط عزز إعلان الرئيس الأمريكي أسعار الذهب، الذي يعتبر ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية أو الاقتصادية العالمية.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، إلى 1282.51 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:57 بتوقيت جرينيتش، فيما صعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2% إلى 1284 دولارا للأونصة.