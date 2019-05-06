قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تحايل البعض على رسوم تكرار الحج والعمرة أمر مرفوض شرعا، متابعا "ليعلم هؤلاء أنهم يرتكبون إثما".

وأضاف "وسام"، في معرض الرد على سؤال حول "حكم من يتحايلون على القواعد المنظمة للحج والعمرة والرسوم المفروضة على تكرار العمرة حتى لا يدفعوها"، قائلا: إن الوسيلة التي يتبعوها غير جائزة ويلحقهم إثم، بينما عمرة هؤلاء المخالفين صحيحة إذا تمت مستوفية لأركانها، فهم عليهم إثم مخالفة القواعد المنظمة للعمرة والتي وضعها ولي الأمر مراعاة للمصلحة العامة، أما صحة العمرة وعدمها فالمرجع في ذلك إلى القيام بأركانها".