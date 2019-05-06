قال قائم مقام قضاء سنجار في محافظة نينوى العراقية، محما خليل، اليوم الإثنين، إن حزب "العمال الكردستاني" يمنع عودة النازحين إلى القضاء.

وأكد في بيان صحفي، أن الأوضاع في سنجار لا تسر عدوا ولا صديقا، بسبب الممارسات التعسفية غير الإنسانية التي يرتكبها حزب العمال الكردستاني، مشيراً إلى أن "هذه الممارسات هي التي تمنع النازحين من العودة لمنازلهم".

وأضاف خليل، أن حزب العمال الكردستاني عيين مدراء نواحٍ تابعين له في سنجار، لذا يتعين على الحكومة الاهتمام وتوفير الأمن في هذه المناطق، وكذلك الاهتمام بالنازحين الإيزيديين، الذين تعرضوا إلى أكبر هجمة في التاريخ يندى لها جبين الإنسانية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.