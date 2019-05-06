تمكنت الإدارة العامة لجمارك ميناء سفاجا برئاسة مدحت رجب، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بالميناء من ضبط محاولة تهريب 46400 قرص من أقراص الكيبتاجون المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها، خلال محاولة تهريبها داخل أكياس لب وسوداني، إلى ميناء ضبا السعودي، وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة عليها 18مليون و550 ألف جنيه.

وكانت جمارك سفاجا أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للركاب المسافرين لميناء ضبا السعودي على العبارة القاهرة، اشتبهت في الراكب(ي . م . ا) مصري الجنسية، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 46400 قرص من أقراص الكبتاجون المخدرة مخفاة داخل أكياس لب وسوداني وزن الكيس 8 كيلو جرام. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المختصة طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .